Калинин: футболисты, которые якобы тратят 100 тыс. рублей в месяц, говорят неправду

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ряда российских клуб Игорь Калинин, который выступает за «Пансерраикос», ответил на вопрос о своих ежемесячных тратах.

— Если в Греции всё настолько удобно, то и тратишь немного? Тысячи евро в месяц хватит?
— Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А ещё содержу маму и бабушку. Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером. Футболисты, которые рассказывают, что тратят сто тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа — они частные. Ещё платим за аренду машины.

— Одному бы хватило такой суммы?
— Вообще спокойно, даже не заморачиваясь. Если не брать обязательные расходы: аренда дома, машины. Чисто на еду. А так — нет, конечно. Даже не буду называть сумму, которую трачу, — приводит слова Калинина Sport24.

