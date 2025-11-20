Дёгтев ответил, появилась ли с приходом Осинькина вера, что «Сочи» может избежать вылета

Голкипер «Сочи» Александр Дёгтев высказался о положении клуба в Мир Российской Премьер-Лиге.

— За последние два месяца при Осинькине появилась вера, что можете спастись от вылета из РПЛ?

— В любом случае, ещё с начала сезона, когда мы оказались на последнем месте, понимали, что нужно прилагать максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Каждый в команде должен отдаваться на поле на 200%.

Конечно, тренерская перестановка встряхнула нас эмоционально. Обидно, что при этом проиграли в двух последних турах ключевые матчи — «Оренбургу» (1:3) и «Ростову» (0:1). Но шансы в любом случае ещё будут — нужно за них цепляться и грызться. Иначе всё будет совсем плохо.

У меня лично есть надежда, что мы останемся. Потому что, когда вспоминаю, как мы тяжело проводили сезон в Первой лиге, понимаю, что назад туда спускаться не хочется. Поэтому от себя скажу, что приложу максимум усилий, чтобы «Сочи» остался в РПЛ, — приводят слова Дёгтева «Известия».

«Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 15 матчей.