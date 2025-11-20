Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дёгтев ответил, появилась ли с приходом Осинькина вера, что «Сочи» может избежать вылета

Дёгтев ответил, появилась ли с приходом Осинькина вера, что «Сочи» может избежать вылета
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Сочи» Александр Дёгтев высказался о положении клуба в Мир Российской Премьер-Лиге.

— За последние два месяца при Осинькине появилась вера, что можете спастись от вылета из РПЛ?
— В любом случае, ещё с начала сезона, когда мы оказались на последнем месте, понимали, что нужно прилагать максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Каждый в команде должен отдаваться на поле на 200%.

Конечно, тренерская перестановка встряхнула нас эмоционально. Обидно, что при этом проиграли в двух последних турах ключевые матчи — «Оренбургу» (1:3) и «Ростову» (0:1). Но шансы в любом случае ещё будут — нужно за них цепляться и грызться. Иначе всё будет совсем плохо.

У меня лично есть надежда, что мы останемся. Потому что, когда вспоминаю, как мы тяжело проводили сезон в Первой лиге, понимаю, что назад туда спускаться не хочется. Поэтому от себя скажу, что приложу максимум усилий, чтобы «Сочи» остался в РПЛ, — приводят слова Дёгтева «Известия».

«Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 15 матчей.

Материалы по теме
В битве аутсайдеров «Оренбург» растоптал «Сочи»! Тащили те, в кого не верил Слишкович
В битве аутсайдеров «Оренбург» растоптал «Сочи»! Тащили те, в кого не верил Слишкович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android