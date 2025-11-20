Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: Романов не новичок в «Спартаке», он знает возможности футболистов

Роман Шишкин: Романов не новичок в «Спартаке», он знает возможности футболистов
Комментарии

Известный российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о предстоящем матче «Спартака» и ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Костяк «Спартака» остался и прекрасно всё понимает. Даже Бонгонда вернулся. Не нужно никого настраивать на дерби. При любом тренере результат может быть каким угодно. Думаю, матч больше пройдёт на эмоциях, как это было в первом круге.

Человек, который готовит «Спартак», не новичок в клубе. Он знает все возможности футболистов. Не вижу никаких проблем с Романовым при подготовке. Он был в тренерском штабе, достаточно опытный и знает игроков», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Зоран Тошич поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android