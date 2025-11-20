Роман Шишкин: Романов не новичок в «Спартаке», он знает возможности футболистов

Известный российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о предстоящем матче «Спартака» и ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 22 ноября.

«Костяк «Спартака» остался и прекрасно всё понимает. Даже Бонгонда вернулся. Не нужно никого настраивать на дерби. При любом тренере результат может быть каким угодно. Думаю, матч больше пройдёт на эмоциях, как это было в первом круге.

Человек, который готовит «Спартак», не новичок в клубе. Он знает все возможности футболистов. Не вижу никаких проблем с Романовым при подготовке. Он был в тренерском штабе, достаточно опытный и знает игроков», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.