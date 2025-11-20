Скидки
Стало известно, сколько денег «КАМАЗ» получил от ФНЛ за сезон-2024/2025

«КАМАЗ» получил за прошлый розыгрыш Лиги Pari (Первой лиги) призовые в размере 6,133 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Почти 3,7 млн клуб из Набережных Челнов получил за участие в турнире и итоговое место в таблице (команда стала 11-й). За маркетинговые результаты «КАМАЗ» получил 695 тыс. рублей, а ещё 1,75 млн — за воспитанников и молодых игроков.

Напомним, в нынешнем сезоне «КАМАЗ» идёт на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги — команда из Набережных Челнов набрала 30 очков за 19 сыгранных матчей. Лидирует в первенстве воронежский «Факел» (42 очка за 19 туров).

