Куртуа отреагировал на информацию, что Хаби Алонсо теряет контроль над раздевалкой «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на информацию, что главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо начал терять контроль над раздевалкой. Ранее испанские СМИ сообщали, что отношения между тренером и игроками «Реала» оставляют желать лучшего — футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби.

«Если говорить за себя, то я не чувствую, что мои отношения с мистером испортились. Но, в конце концов, в раздевалке всегда есть недовольные парни. Просто потому, что они не играют. Или играют не там, где им хотелось бы.

Но мы всегда обсуждаем всё лицом к лицу, никаких проблем я не заметил. Так что могу сказать, что это неправда. Обычный повод, чтобы создать шум», — приводит слова Куртуа онлайн-издание COPE.

