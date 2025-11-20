Дёгтев назвал самый запоминающийся пример, который приводил Морено из работы в «Барселоне»

Голкипер «Сочи» Александр Дёгтев высказался о работе с испанским тренером Робертом Морено.

— Морено рассказывал об эпизодах из работы с Марком-Андре тер Штегеном в «Барселоне» и Давидом де Хеа в сборной Испании?

— Да, и не только о работе с вратарями. Он приводил много примеров и про полевых игроков, с которыми работал, — Месси, Суарес, Иньеста.

— Что больше всего запомнилось?

— Помню, перед какой-то игрой мы просматривали стандарты соперника. Морено вспомнил, как они с «Барселоной» играли «эль класико» против мадридского «Реала». Зная, что центральный защитник соперника Серхио Рамос очень здорово играет головой, они ставили против него Дани Алвеса, который сильно ниже ростом. Роберт объяснял, что он очень хорошо не даёт сыграть сопернику. Может быть, он не прыгнет выше Рамоса, но не даст ему сыграть, где-то подтолкнёт, поставит корпус, спину. И за счёт этого Алвес выиграл борьбу.

— Он кому-то из игроков «Сочи» предлагал так действовать?

— Нет, там был общий посыл, неважно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом, но необязательно для этого высоко выпрыгивать и выбивать мяч головой. Ты можешь быть низкого роста, но поставишь себя так, что не дашь мячу просто долететь до нужного игрока соперника, — приводят слова Дёгтева «Известия».