Футболистка «Зенита» Жаркова назвала цели на новый сезон

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова ответила на вопрос о целях на предстоящий сезон-2026.

— Какие цели ставите перед собой на новый сезон?
— Хочу больше сыгранных минут и возможности просто играть в футбол. Буду по чуть-чуть работать над всеми компонентами, чтобы прибавить и стать сильнее, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».

22-летняя Медея Жаркова начала сезон в «Краснодаре», а затем перешла в «Зенит». Всего она провела 21 матч в Winline Суперлиге, забив четыре мяча.

«Зенит» занял третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 52 очка за 24 матча. Чемпионом страны стал московский «Спартак» (64).

