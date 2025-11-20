Стали известны комментаторы московского дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ

Московское дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Об этом сообщил журналист Сергей Акулинин в телеграм-канале.

Встреча состоится в субботу, 22 ноября. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 16:45 по московскому времени.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка.