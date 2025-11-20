Скидки
Егор Титов ответил, способна ли сборная России на свершения в условиях изоляции

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, способна ли сборная России на свершения в условиях изоляции. Международный бан на россиян был наложен из-за проведения специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022-го. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

— По вашим ощущениям, сборная в нынешней конфигурации способна на свершения?
— Мы это сможем понять, только когда начнём играть в официальных матчах. Но вот видим, что у нас в соперниках сборные Перу, Чили — это не уровень Кубы, условно говоря. И уже не так всё однозначно. В то же время у нас есть хорошее молодое поколение — Батраков, Кисляк, есть опытные ребята — братья Миранчуки, Головин. Мне кажется, наша сборная могла бы пошуметь, — приводит слова Титова «Российская газета».

12 ноября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября россияне в Сочи со счётом 0:2 уступили чилийцам.

