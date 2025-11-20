«Будто никто не работает!» Российский футболист рассказал об особенностях жизни в Греции

Бывший футболист ряда российских клубов Игорь Калинин, который выступает за греческий «Пансерраикос», рассказал об особенностях жизни в стране.

— В чем ещё разница между Россией и Грецией?

— Она не кардинальная. Преимущественно греки — христиане. Они похожи на нас по менталитету. Но образ жизни, конечно, у них интересный, ха-ха!

— Много отдыхают?

— Шутим: в Греции как будто никто не работает, ха-ха! Если в субботу можно найти работающие магазины, то в воскресенье вообще всё закрыто. Супермаркеты, аптеки — вообще всё! Может быть, открыты только маленькие ларьки с фруктами.

— А в будние?

— Например, греческие банки работают до 14 часов. Дальше немного спят, работают до 17 и заканчивают день. Никто не спешит, как в Москве. По улицам ездят со средней скоростью 30 километров в час. Можешь по приколу сигналить — местным всё равно. О штрафах не узнавал — не нарушаю, — приводит слова Калинина Sport24.