Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» Жаркова поблагодарила болельщиков за поддержку в сезоне-2025

Футболистка «Зенита» Жаркова поблагодарила болельщиков за поддержку в сезоне-2025
Комментарии

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова высказалась о болельщиках клуба.

— Болельщики в Петербурге вас очень любят. Какой эпизод взаимодействия с трибунами в этом сезоне вам запомнился больше всего?
— Люблю моменты, когда мы вместе с болельщиками скандируем кричалки. Это заряжает и сближает нас с ними.

— Что бы вы хотели сказать тем, кто поддерживал команду весь год?
— Большое-большое спасибо! Это очень важно и ценно для всех игроков, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занял третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 52 очка за 24 матча. Чемпионом страны стал московский «Спартак» (64).

Материалы по теме
Полузащитница «Зенита» Жаркова назвала самый запоминающийся момент сезона-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android