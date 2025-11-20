Футболистка «Зенита» Жаркова поблагодарила болельщиков за поддержку в сезоне-2025

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова высказалась о болельщиках клуба.

— Болельщики в Петербурге вас очень любят. Какой эпизод взаимодействия с трибунами в этом сезоне вам запомнился больше всего?

— Люблю моменты, когда мы вместе с болельщиками скандируем кричалки. Это заряжает и сближает нас с ними.

— Что бы вы хотели сказать тем, кто поддерживал команду весь год?

— Большое-большое спасибо! Это очень важно и ценно для всех игроков, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занял третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 52 очка за 24 матча. Чемпионом страны стал московский «Спартак» (64).