Главная Футбол Новости

Вячеслав Колосков: ЦСКА со «Спартаком» и без тренера будут играть красиво — это же дерби

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Мы можем только фантазировать по поводу благоприятной атмосферы. Мы же не знаем, что происходит в «Спартаке». Я бы не стал ставить какой-то приоритет. ЦСКА со «Спартаком» и без тренера будут играть красиво, интересно и боевито. Это же дерби, афиша. Тренер выберет состав и установку, но ребята настроены сражаться. Ожидаем результативной игры», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Футбол
