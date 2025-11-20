Вячеслав Колосков: ЦСКА со «Спартаком» и без тренера будут играть красиво — это же дерби

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

«Мы можем только фантазировать по поводу благоприятной атмосферы. Мы же не знаем, что происходит в «Спартаке». Я бы не стал ставить какой-то приоритет. ЦСКА со «Спартаком» и без тренера будут играть красиво, интересно и боевито. Это же дерби, афиша. Тренер выберет состав и установку, но ребята настроены сражаться. Ожидаем результативной игры», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.