Тарасов: если Баринов хочет уехать в Европу, это его мечта и цель, то надо ехать

Тарасов: если Баринов хочет уехать в Европу, это его мечта и цель, то надо ехать
Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о ситуации с возможным продлением контракта полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова с клубом. Действующий договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

— Продлит ли «Локомотив» контракт с Бариновым?
— У Баринова уже возраст. Здесь всё‑таки всё зависит от игрока, как он себя чувствует и что он хочет. Если у него была какая‑то мечта, цель, то надо идти к ней и слушать только своё сердце, делать так, как ему будет комфортно. Не обращать внимания ни на кого, прислушиваться к своему внутреннему состоянию и делать так, как он чувствует. Если он хочет, к примеру, уехать в Европу, это его мечта и цель, то надо ехать, — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Привилегия Баринова. Теперь Дмитрий может легко уйти из «Локо» — и осуждать его не стоит
Привилегия Баринова. Теперь Дмитрий может легко уйти из «Локо» — и осуждать его не стоит
