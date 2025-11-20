Стали известны призовые клубов Второй лиги «А» за сезон-2024/2025

Призовой фонд ФНЛ на Дивизион «А» LEON-Второй лиги в сезоне-2024/2025 составил 60,9 млн. Об этом сообщается в официальном отчёте, который организация предоставила «Чемпионату».

Призовые выплаты ФНЛ за результаты команд Второй лиги «А» в прошлом сезоне:

Фото: Чемпионат

Лидером по выплатам стал костромской «Спартак», который по итогам прошлого сезона вышел из Второй лиги в Лигу Pari (Первую лигу), где сейчас борется за наивысшие места в турнирной таблице.

Второе место по призовым выплатам прошлого сезона во Второй лиге заняла «Волга». Замыкает тройку лидеров футбольный клуб «Челябинск». Меньше всего выплат получил «Металлург».

Главные новости дня. Видео: