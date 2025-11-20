Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны призовые клубов Второй лиги «А» за сезон-2024/2025

Стали известны призовые клубов Второй лиги «А» за сезон-2024/2025
Комментарии

Призовой фонд ФНЛ на Дивизион «А» LEON-Второй лиги в сезоне-2024/2025 составил 60,9 млн. Об этом сообщается в официальном отчёте, который организация предоставила «Чемпионату».

Призовые выплаты ФНЛ за результаты команд Второй лиги «А» в прошлом сезоне:

Фото: Чемпионат

Лидером по выплатам стал костромской «Спартак», который по итогам прошлого сезона вышел из Второй лиги в Лигу Pari (Первую лигу), где сейчас борется за наивысшие места в турнирной таблице.

Второе место по призовым выплатам прошлого сезона во Второй лиге заняла «Волга». Замыкает тройку лидеров футбольный клуб «Челябинск». Меньше всего выплат получил «Металлург».

Материалы по теме
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь
Эксклюзив
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь

Главные новости дня. Видео:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android