Черчесов высказался о предложении налога на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможных выплатах за наличие легионеров в составе клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее Черчесов, экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин, трудившийся в московских «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев и председатель ООТФ Михаил Гершкович провели встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым по вопросу изменения лимита на легионеров.

«У каждого клуба сейчас по 13 легионеров. С которыми подписаны контракты. Как с ними быть? Ты же за одну секунду их не продашь? Поэтому можно сделать абсолютно простую вещь. Есть восемь или девять футболистов в заявке на сезон, а за каждого последующего надо платить по определённой схеме, пока их контракты не закончатся или пока их не продадут. При этом деньги от подобного налога на легионеров, естественно, пойдут на развитие детско-юношеского футбола и так далее. В чём заключается суть схемы? Понятно, есть богатые клубы, а есть клубы победнее. И сумма налога должна зависеть от места, которое клуб займёт по итогам чемпионата. Грубо говоря, начинается чемпионат, и каждый клуб, если у него есть в заявке на сезон «лишние» легионеры, платит за них одинаково определённую сумму. А когда чемпионат заканчивается, в зависимости от его результатов, по которым рассчитываются спонсорские выплаты в Российской Премьер-Лиге, команды с первого по пятое место доплачивают одну сумму за каждого легионера, команды, занявшие с шестого по десятое – другую сумму, с 11-го по 14-е тоже определённая сумма. А клубы, финишировавшие на 15-м и 16-м месте, ничего не доплачивают, поскольку они вылетают в Первую лигу по спортивному принципу. Хотя бы год-два подобный переходный период нужно сделать», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.