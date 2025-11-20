Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Колосков отреагировал на слова Путина о качестве судейства в российском футболе

Колосков отреагировал на слова Путина о качестве судейства в российском футболе
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о качестве судейства в российском футболе. Путин отметил, что болельщики всё чаще обращают внимание на работу футбольных арбитров.

«Не думаю, что глава государства неправильно проинформирован. Да, есть определённые нестыковки правил: одни дают нарушение, другие продолжают игру в одном и том же эпизоде. Одни удаляют, другие нет. Однако никудышного судейства не вижу, а я смотрю все матчи РПЛ. Нет единого понимания оценки одного и того же эпизода. Сегодня это главная проблема, а остальное на уровне. Во всяком случае судейство не тормозит развитие российского футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

