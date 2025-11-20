Скидки
Раскрыты призовые тульского «Арсенала» за сезон Первой лиги — 2024/2025

Раскрыты призовые тульского «Арсенала» за сезон Первой лиги — 2024/2025
Тульский «Арсенал» получил за прошлый розыгрыш Лиги Pari (Первой лиги) призовые в размере 7,077 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Более 3,9 млн клуб получил за участие в турнире и итоговое место в турнирной таблице (команда финишировала на 10-й строчке). Выплата за маркетинговые результаты — почти 2,55 млн, а ещё 609 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

В минувшем сезоне тульский «Арсенал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 34 матча. В текущем сезоне «Арсенал» идёт на восьмой строчке.

