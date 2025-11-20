Куртуа сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос, в чём заключаются сходства и различия между нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе и экс-вингером мадридцев Криштиану Роналду. Португалец сейчас выступает за «Аль-Наср». За «Реал» он играл с 2009 по 2018 год, став, среди прочего, обладателем многих индивидуальных наград.

«Я не играл рядом с Криштиану, потому что тем летом, когда пришёл я, он ушёл в «Ювентус». Думаю, что сравнивать их с точки зрения лидерских качеств нет смысла — Криштиану всё-таки всегда был более настроенным на победу, чем Килиан.

Но в этом году Мбаппе стал больше похож на игрока, который проявляет победный менталитет и тянет команду вперёд. Сейчас можно уверенно сказать, что Килиан — наш лидер, и с каждым матчем это будет всё заметнее и заметнее», — приводит слова Куртуа онлайн-издание COPE.