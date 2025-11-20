Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе перед матчем с «Динамо» Махачкала

Лунёв, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе перед матчем с «Динамо» Махачкала
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв, защитник Максим Осипенко, а также нападающий Денис Макаров тренируются в общей группе перед матчем 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с открытой тренировки «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 15 матчей. Московское «Динамо» (17) располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Истории
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android