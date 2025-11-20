Лунёв, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе перед матчем с «Динамо» Махачкала

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв, защитник Максим Осипенко, а также нападающий Денис Макаров тренируются в общей группе перед матчем 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с открытой тренировки «Динамо».

Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 15 матчей. Московское «Динамо» (17) располагается на 10-й строчке.