«Одной сборной больше, за которую буду переживать». Погребняк — о выходе Кюрасао на ЧМ

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался об историческом выходе на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике сборной Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» и российской национальной команды Дика Адвоката.

«Честь и хвала Дику. Он доказал свой уровень. Мне посчастливилось с ним поработать. Адвокат продолжает доказывать свой уровень на протяжении всей карьеры. Я хочу поздравить Дика и пожелать удачи. Одной сборной больше, за которую я буду переживать. Дику крепкого здоровья и спортивных достижений», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

