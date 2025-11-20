Скидки
Главная Футбол Новости

Раскрыт клуб Первой лиги, получивший от ФНЛ больше всего за воспитанников в прошлом сезоне

Комментарии

«Урал» стал лидером по призовым от ФНЛ за доморощенных футболистов в сезоне Первой лиги — 2024/2025. Об этом сообщается в официальном отчёте, который организация предоставила «Чемпионату».

Выплаты екатеринбургскому клубу, занявшему четвёртое место в таблице, за воспитанников составили более 1,1 млн рублей — больше всех в лиге. Второй по этому показателю стала «Тюмень» (более 1 млн), вылетевшая из Первой лиги с последнего места.

Сразу ряд клубов — «Балтика», «Черноморец», «Сочи», «СКА-Хабаровск», «Родина», «Шинник» и «Сокол» — на воспитанниках не заработали. В отчёте указано, что за этот показатель они получили от ФНЛ 0 рублей.

