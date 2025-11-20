Касерес ещё не вернулся из расположения сборной Парагвая в «Динамо»

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касерес должен прибыть в расположение клуба из национальной команды сегодня, 20 ноября. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с открытой тренировки «Динамо».

В ноябре сборная Парагвая провела два товарищеских матча — с США (1:2) и Мексикой (2:1).

В ближайшем матче московское «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо» в воскресенье, 23 ноября, в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 15 матчей. Московское «Динамо» (17) располагается на 10-й строчке.