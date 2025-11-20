Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касерес ещё не вернулся из расположения сборной Парагвая в «Динамо»

Касерес ещё не вернулся из расположения сборной Парагвая в «Динамо»
Комментарии

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касерес должен прибыть в расположение клуба из национальной команды сегодня, 20 ноября. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с открытой тренировки «Динамо».

В ноябре сборная Парагвая провела два товарищеских матча — с США (1:2) и Мексикой (2:1).

В ближайшем матче московское «Динамо» встретится с махачкалинским «Динамо» в воскресенье, 23 ноября, в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 15 матчей. Московское «Динамо» (17) располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
Лунёв, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе перед матчем с «Динамо» Махачкала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android