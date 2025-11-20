«Он «Барселону» обыгрывал». Александр Бубнов — о тренере сборной России вместо Карпина

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, кто должен быть главным тренером сборной России вместо Валерия Карпина, который возглавляет национальную команду с 2021 года.

— Кто тренер-то? В сборной России.

— Ну советских тренеров, во-первых, нет, а российские все слабые.

— А как к иностранцу относитесь?

— Очень хорошо.

— А как Курбан Бердыев?

— Курбан Бердыев? А он какой тренер? Туркменский?

— Нет, советский.

— А он согласится?

— Думаю, да, почему нет.

— Можно посмотреть. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал. Это не то что «Армавир» тренировать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».