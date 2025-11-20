Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он «Барселону» обыгрывал». Александр Бубнов — о тренере сборной России вместо Карпина

«Он «Барселону» обыгрывал». Александр Бубнов — о тренере сборной России вместо Карпина
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, кто должен быть главным тренером сборной России вместо Валерия Карпина, который возглавляет национальную команду с 2021 года.

— Кто тренер-то? В сборной России.
— Ну советских тренеров, во-первых, нет, а российские все слабые.

— А как к иностранцу относитесь?
— Очень хорошо.

— А как Курбан Бердыев?
— Курбан Бердыев? А он какой тренер? Туркменский?

— Нет, советский.
— А он согласится?

— Думаю, да, почему нет.
— Можно посмотреть. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал. Это не то что «Армавир» тренировать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов: на небесах должен быть только Талалаев, он встретит там игроков «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android