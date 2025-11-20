«Он «Барселону» обыгрывал». Александр Бубнов — о тренере сборной России вместо Карпина

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, кто должен быть главным тренером сборной России вместо Валерия Карпина, который возглавляет национальную команду с 2021 года.
— Кто тренер-то? В сборной России.
— Ну советских тренеров, во-первых, нет, а российские все слабые.
— А как к иностранцу относитесь?
— Очень хорошо.
— А как Курбан Бердыев?
— Курбан Бердыев? А он какой тренер? Туркменский?
— Нет, советский.
— А он согласится?
— Думаю, да, почему нет.
— Можно посмотреть. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал. Это не то что «Армавир» тренировать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».