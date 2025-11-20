Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

21 ноября, пятница

«Акрон» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

22 ноября, суббота

«Оренбург» – «Балтика»: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

23 ноября, воскресенье

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Николай Иванов.