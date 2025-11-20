Шесть футболистов «Спартака» пропускают тренировку перед дерби с ЦСКА

Шесть игроков московского «Спартака» пропускают тренировку в общей группе в четверг, сообщает ТАСС. По данным источника, Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение клуба после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой.

22 ноября красно-белые сыграют с ЦСКА в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).