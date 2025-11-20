Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шесть футболистов «Спартака» пропускают тренировку перед дерби с ЦСКА

Шесть футболистов «Спартака» пропускают тренировку перед дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Шесть игроков московского «Спартака» пропускают тренировку в общей группе в четверг, сообщает ТАСС. По данным источника, Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение клуба после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

22 ноября красно-белые сыграют с ЦСКА в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Материалы по теме
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android