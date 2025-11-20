Сергей Карасёв обслужит московское дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ

Бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

22 ноября, суббота

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка.