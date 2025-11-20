Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определена бригада арбитров на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 16-м туре РПЛ

Определена бригада арбитров на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 16-м туре РПЛ
Комментарии

Бригада арбитра Егора Егорова назначена на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

23 ноября, воскресенье

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Николай Иванов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Михаила Галактионова набрала 30 очков за 15 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке. Подопечные Мурада Мусаева заработали 33 очка.

Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android