Определена бригада арбитров на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 16-м туре РПЛ
Бригада арбитра Егора Егорова назначена на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
23 ноября, воскресенье
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Николай Иванов.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Михаила Галактионова набрала 30 очков за 15 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке. Подопечные Мурада Мусаева заработали 33 очка.
