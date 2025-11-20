Скидки
Александр Головин ответил, были ли у него претензии к себе после матча Россия — Перу

Александр Головин ответил, были ли у него претензии к себе после матча Россия — Перу
Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о товарищеском матче с Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Карпин сказал, что претензий к игрокам такого уровня, как ты и Миранчук, у него нет. У тебя к самому себе претензии были после матча с Перу?
— На самом деле всегда есть претензии. Я даже не помню, когда играл, а потом пришёл и думал: «Я сделал всё идеально!» Так не бывало никогда. Бывает, ты просто доволен, сыграл хорошо, то есть получилось классно сыграть, но всегда ты вспоминаешь момент, где ты сделал что‑то не то. Думаешь, что здесь мог лучше сделать, там. Я помню, потерял мяч вообще, по‑моему, три раза подряд. То есть там были потери не лёгкие, а тяжёлые, но мог бы и не терять. В целом вообще да, думаю, что сыграл хорошо, но понятно, что можно было лучше. Мы не показали красивой игры, — сказал Головин в эфире «Матч ТВ».

«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу
«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу
