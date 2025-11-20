Скидки
Александр Головин назвал самого техничного игрока в сборной России

Александр Головин назвал самого техничного игрока в сборной России
Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о самом техничном игроке в национальной команде.

— Самый техничный в сборной — это Головин?
— Да я себя не оцениваю, для меня — Лёха Миранчук. Мне очень нравится его стиль техники. Это стиль бывает разным. У него очень классное первое касание. Ему любую передачу дают, он её останавливает так, как будто у него мяч и был. Такая у него особенность. С ним очень легко играть, это правда. Мы с ним уже 10 лет в сборной России. Может быть, и поэтому легко тоже. Мы уже очень долго вместе. Помню, когда я только пришёл и он тоже, сразу с ним было не так сложно добиться понимания, — сказал Головин в эфире «Матч ТВ».

Александр Головин рассказал, при предложениях каких клубов готов покинуть «Монако»
