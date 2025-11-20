Скидки
Трамп опубликовал видео игры с Роналду в Белом доме, сгенерированное ИИ

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети опубликовал видео, на котором играет в мяч с нападающим саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Белом доме. Видео сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Криштиану Роналду и Дональд Трамп сделали совместное фото в Овальном кабинете. Позднее Роналду поблагодарил Трампа за оказанный ему приём в Белом доме.

