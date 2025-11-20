Павел Погребняк: в «Спартаке», как обычно, бардак, моё предпочтение на стороне ЦСКА

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

«Глобальных перемен у ЦСКА нет, они стабильны и не пропускают уже три игры подряд, а свои моменты реализуют. Моё предпочтение на стороне ЦСКА. В «Спартаке» всё как обычно — бардак и вакханалия. Не думаю, что это сыграет на пользу «Спартаку». С другой стороны, в таком матче забываются все проблемы, а на первый план выходит желание и волна эмоций. Непредсказуемо, но чудес не бывает», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.