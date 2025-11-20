Скидки
Бывшая жена Сафонова потребовала от футболиста ещё 6 млн рублей

Комментарии

Бывшая жена голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова потребовала от вратаря сборной России 6 млн рублей судебных издержек. Об этом информирует телеграм-канал Sport Baza.

По сведениям источника, судебное дело об алиментах обошлось Анастасии суммарно в 6 млн 150 тыс. рублей. В список судебных расходов девушка включила даже средства, которые её адвокат тратил на заправку личного автомобиля и обеды.

Напомним, летом 2024 года суд обязал Матвея Сафонова выплачивать бывшей супруге, которая воспитывает их совместную дочь, четверть от своего заработка. Через год, летом 2025 года, голкипер закрыл весь долг по алиментам, который составлял 64 млн рублей.

