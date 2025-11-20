Гризманн — о целях «Атлетико»: выиграть чемпионский титул, Лигу чемпионов и Кубок Испании

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что перед «матрасниками» стоит цель выиграть требл по итогам этого сезона — Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА.

«Цель? Выиграть чемпионский титул, Лигу чемпионов, Кубок. Ещё многое предстоит сделать, и я хочу продолжать радовать болельщиков и своих товарищей по команде», — приводит слова Гризманна онлайн-издание RMC Sport.

По состоянию на сегодняшний день «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на шесть очков. В таблице общего этапа Лиги чемпионов «матрасники» находятся на 17-м месте. Команда набрала 6 очков по итогам четырёх проведённых в турнире встреч.