Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гризманн — о целях «Атлетико»: выиграть чемпионский титул, Лигу чемпионов и Кубок Испании

Гризманн — о целях «Атлетико»: выиграть чемпионский титул, Лигу чемпионов и Кубок Испании
Комментарии

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что перед «матрасниками» стоит цель выиграть требл по итогам этого сезона — Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА.

«Цель? Выиграть чемпионский титул, Лигу чемпионов, Кубок. Ещё многое предстоит сделать, и я хочу продолжать радовать болельщиков и своих товарищей по команде», — приводит слова Гризманна онлайн-издание RMC Sport.

По состоянию на сегодняшний день «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на шесть очков. В таблице общего этапа Лиги чемпионов «матрасники» находятся на 17-м месте. Команда набрала 6 очков по итогам четырёх проведённых в турнире встреч.

Материалы по теме
«Себя исключаю». Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android