Главная Футбол Новости

Гусев ответил на вопрос, рассчитывает ли остаться тренером «Динамо» после ухода Карпина


Комментарии

И. о. главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, рассчитывает ли он остаться в должности на постоянной основе. Он подчеркнул, что всё будет зависеть от решения руководства.

— Настрой в команде хороший. Как я могу реагировать на решение Карпина? Конечно, для всех это неприятные новости. Это часть футбола. Всегда было, есть и будет: нет результата — удар принимает тренер. Всегда было так в футболе и будет.

— Рассчитываете закрепиться в качестве главного тренера?
— Такие вопросы задаёте… Всё будет зависеть от нас, от результата и решения руководства, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

