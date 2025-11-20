Гусев ответил на вопрос, рассчитывает ли остаться тренером «Динамо» после ухода Карпина

И. о. главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, рассчитывает ли он остаться в должности на постоянной основе. Он подчеркнул, что всё будет зависеть от решения руководства.

— Настрой в команде хороший. Как я могу реагировать на решение Карпина? Конечно, для всех это неприятные новости. Это часть футбола. Всегда было, есть и будет: нет результата — удар принимает тренер. Всегда было так в футболе и будет.

— Рассчитываете закрепиться в качестве главного тренера?

— Такие вопросы задаёте… Всё будет зависеть от нас, от результата и решения руководства, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.