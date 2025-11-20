Скидки
Ролан Гусев заявил, что считает себя учеником Валерия Газзаева

Ролан Гусев заявил, что считает себя учеником Валерия Газзаева
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что считает себя учеником российского специалиста Валерия Газзаева.

— Можно ли сказать, что вы ученик Газзаева?
— Абсолютно. Даже больше, чем ученик. Я с Валерием Георгиевичем постоянно на связи и советуюсь по каким-то моментам. Для меня это родной человек. Первый человек, к которому я обращаюсь, когда непонятно или трудно, — Валерий Георгиевич, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.

