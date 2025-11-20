Ролан Гусев заявил, что считает себя учеником Валерия Газзаева

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что считает себя учеником российского специалиста Валерия Газзаева.

— Можно ли сказать, что вы ученик Газзаева?

— Абсолютно. Даже больше, чем ученик. Я с Валерием Георгиевичем постоянно на связи и советуюсь по каким-то моментам. Для меня это родной человек. Первый человек, к которому я обращаюсь, когда непонятно или трудно, — Валерий Георгиевич, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.