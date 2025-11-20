«Смотрите, какую машину поймал в Москве». Смолов встретился с Андреем Рублёвым

Российский футболист Фёдор Смолов опубликовал у себя на странице в соцсети видео, на котором присутствует вместе с 16-й ракеткой мира теннисистом Андреем Рублёвым.

Смолов ранее посетил в Италии итоговый турнир ATP. Российские теннисисты, включая Рублёва, не приняли в нём участия, так как не смогли отобраться по итогам сезона.

«Всем привет! Парни, смотрите, какую машину поймал в Москве. Короче, я вернулся с Итогового турнира в Турине, и вот этого молодого человека, как и Карена [Хачанова] и Дани [Медведева], не было [там]. Поэтому давайте пожелаем всем им, чтобы в следующем году они все там участвовали, мы за них будем болеть», – сказал Смолов в небольшом видео, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.