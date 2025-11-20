Ролан Гусев высказался о травмированных игроках «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о травмированных футболистах бело-голубых.

«У нас есть группа травмированных игроков. Это неотъемлемая часть футбола. Сегодня был день нагрузки. По срокам и восстановлению ребят — к медицинскому штабу. Знаю, что травмированы, но, когда они выйдут и будут в общей группе, говорить сложно. Знаю, что небольшие повреждения у Глебова, Миранчука и Бахи. Но по подробной информации — лучше к врачам команды», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» (17 очков по итогам 15 туров) располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.