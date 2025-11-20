Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев рассказал о задачах «Динамо» в оставшихся матчах до зимней паузы

Ролан Гусев рассказал о задачах «Динамо» в оставшихся матчах до зимней паузы
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о задачах бело-голубых в оставшихся матчах до зимней паузы. В рамках Мир РПЛ в 2025 году «Динамо» осталось провести три игры — с махачкалинским «Динамо», «Ахматом» и московским «Спартаком».

— За счёт чего будете настраивать футболистов?
— Есть определённые требования и принципы. Они знают меня хорошо, я их — тоже. Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Нам надо идти наверх. Вот и всё.

— А если будет четыре победы в оставшихся матчах?
— Да, где-то читал это. Ключевое, чтобы добиваться трофеев, надо от 20-24 матчей выигрывать. Что касается четырёх побед из четырёх, то мы немного поправим положение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Касерес ещё не вернулся из расположения сборной Парагвая в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android