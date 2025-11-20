Ролан Гусев рассказал о задачах «Динамо» в оставшихся матчах до зимней паузы

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о задачах бело-голубых в оставшихся матчах до зимней паузы. В рамках Мир РПЛ в 2025 году «Динамо» осталось провести три игры — с махачкалинским «Динамо», «Ахматом» и московским «Спартаком».

— За счёт чего будете настраивать футболистов?

— Есть определённые требования и принципы. Они знают меня хорошо, я их — тоже. Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Нам надо идти наверх. Вот и всё.

— А если будет четыре победы в оставшихся матчах?

— Да, где-то читал это. Ключевое, чтобы добиваться трофеев, надо от 20-24 матчей выигрывать. Что касается четырёх побед из четырёх, то мы немного поправим положение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.