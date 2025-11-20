Скидки
Тренер «Динамо» Гусев: прекрасно понимаю, какой мне предоставляется шанс

Тренер «Динамо» Гусев: прекрасно понимаю, какой мне предоставляется шанс
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о том, что снова временно возглавил команду после ухода Валерия Карпина.

— Второй шанс даёт судьба в качестве тренера «Динамо». Надо воспользоваться?
— Прекрасно всё это понимаю, какой предоставляется шанс. Наверное, это мой определённый тренерский путь. У всех он разный. Кто-то идёт через Первую лигу, через клуб второй восьмёрки РПЛ и потом двигается в топ-клубы. Я иду через другие этапы. Начинаю с академии юношеских команд, помощником.

Я продолжаю учиться на лицензию PRO. Однако когда ты уже учишься, можешь быть главным тренером. У каждого тренера свои ориентиры и требования. Однако это требования не тренера, а современного футбола, которые футболисты должны выполнять: тренировочный процесс, быт, сама игра, коммуникация с персоналом и игроками. Должны быть свои идеи и философия, но надо понимать, что ты хочешь от команды, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.

