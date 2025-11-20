Ролан Гусев сравнил ситуацию после отставки Лички из «Динамо» с уходом Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев сравнил ситуацию после отставки из клуба Марцела Лички с уходом Валерия Карпина. В обоих случаях Гусев принимал на себя обязанности главного тренера. Карпин покинул бело-голубых в ноябре 2025-го, Личка ушёл из клуба 1 мая этого года.

— Сравните ваш прошлый приход на пост главного тренера с нынешним.

— Настроение у ребят хорошее. Ситуации чуть разные: тогда это был конец сезона, а сейчас — середина. Команды тогда были чуть другими. Только игра покажет, в каком состоянии сейчас футболисты. Схему и то, как мы действуем, увидите на поле. Сработает это или нет — покажет футбольное поле. Футболисты знают, чего я от них хочу, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.