Ролан Гусев — об уходе Карпина из «Динамо»: главное в больших клубах — результат

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об уходе из клуба Валерия Карпина, который покинул бело-голубых 17 ноября.

«Я бы не сказал, что были какие-то напряжённости с Валерием Георгиевичем. Была нормальная атмосфера, и все коммуницировали. Но повторю, что главное для таких больших клубов — результат. Во всём мире так. Это законы, которые давно работают в футболе и ещё долго не поменяются.

Самое главное и основное сейчас — ждём, что наши болельщики придут поддержать и будут гнать вперёд. Мы знаем, как они умеют болеть. Для нас самое главное — их поддержка. Со своей стороны постараемся играть так, чтобы они не замолкали», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
