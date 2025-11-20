Скидки
Александр Головин рассказал, при предложениях каких клубов готов покинуть «Монако»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин высказался о семилетнем периоде в клубе.

— Когда вы туда приходили, «Монако» считали трамплином. Со всех сторон говорили, что Саня сейчас поиграет там пару годиков, а потом уйдёт выше.
— Изначально я даже не думал о каком-то переходе в Европу. Думал, буду играть в России, это мой дом. Мне сложно было вообще представить, что уеду из России. Такой была первая мысль. Потом, когда начались какие-то слухи, разговоры на Кубке конфедераций в 2017 году, я уже тоже начал читать, но думал, что это, наверное, фигня какая-то, не может быть, что могут позвать. И вот уже на чемпионате мира пришли предложения, выбрал я в итоге «Монако».

Я никогда не мыслил, что это именно для меня. Считал, что это трамплин, что мне нужно как-то себя показать и срочно куда-то уйти. Я пришёл туда, очень тяжело адаптировался, очень долго это происходило. У меня в принципе всегда в жизни так. Я не прям интроверт, но мне на привыкание к каким-то серьёзным переменам надо чуть больше времени, чем обычному человеку. Когда я уже адаптировался, я понял, что мне тут нравится. И только если прям какая-то супер, топ-команда обратится, типа «Реала» или «Барселоны», я готов пойти на такой шаг. Обращались разные клубы, «Боруссия», «Ньюкасл», и я не видел смысла, — сказал Головин в эфире «Матч ТВ».

Александр Головин ответил, были ли у него претензии к себе после матча Россия — Перу
