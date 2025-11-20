Форвард «Динамо» Гладышев: уход Карпина — неожиданность. Думал, сезон будет минимум

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался об уходе из клуба Валерия Карпина, который покинул тренерский мостик бело-голубых 17 ноября. Специалист объяснил свой уход тем, что хочет сконцентрироваться на работе в национальной команде России. Он возглавил «Динамо» минувшим летом.

— Честно, да, уход Карпина — неожиданность. Проработали не так долго. Думал, что сезон будет минимум. И будем работать дальше.

— Почему так получилось?

— Не могу судить. Выполнял всю работу, которую говорил тренер. Старался. Так получилось, — передаёт слова Ярослава Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.