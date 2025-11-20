Скидки
Гладышев раскрыл, как Валерий Карпин попрощался с игроками «Динамо»

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев раскрыл, как Валерий Карпин попрощался с игроками бело-голубых. Об уходе Карпина стало известно 17 ноября. Российский специалист возглавил команду прошлым летом.

— Как прошло прощание с Карпиным?
— Как и все тренеры прощались раньше. Собрал нас в зале теории и сказал слова и напутствие на продолжение сезона, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Динамо» расположилось на 10-м месте, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

