Гладышев раскрыл, как Валерий Карпин попрощался с игроками «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев раскрыл, как Валерий Карпин попрощался с игроками бело-голубых. Об уходе Карпина стало известно 17 ноября. Российский специалист возглавил команду прошлым летом.

— Как прошло прощание с Карпиным?

— Как и все тренеры прощались раньше. Собрал нас в зале теории и сказал слова и напутствие на продолжение сезона, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Динамо» расположилось на 10-м месте, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».