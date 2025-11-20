Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Гладышев рассказал, что ему дала работа с Карпиным

Игрок «Динамо» Гладышев рассказал, что ему дала работа с Карпиным
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о работе с тренером Валерием Карпиным. Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».

— Что лично вам дал Карпин?
— Многое дал. Дисциплину, работоспособность. Вне поля и на поле — 100 процентов.

И Личка дал мне многое, и Карпин. Надеюсь, что буду хорошо выступать и Карпин в сборную меня позовёт, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Истории
Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Статистика тренера в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android