Гладышев ответил, рассматривает ли вариант аренды из «Динамо» зимой

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев заявил, что не рассматривает вариант ухода из московского клуба в аренду ближайшей зимой.

— Не рассматривал вариант аренды зимой?
— Аренда — точно нет. Я только что продлил контракт. Была травма в начале сезона. Она сбила всю подготовку. Не играл и не тренировался два месяца. Набирал форму ещё три недели, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В начале нынешнего сезона 22-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил семь матчей. Всего в сезоне-2025/2026 Гладышев принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

