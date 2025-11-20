Скидки
Игрок «Динамо» Гладышев ответил, были ли у Карпина разногласия с командой

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос, были ли у бывшего главного тренера бело-голубых Валерия Карпина какие-либо разногласия с игроками команды.

— Были ли разногласия у Карпина с командой?
— Не сказал бы. Просто у каждого тренера своя футбольная книга. Каждый тренер считает, как ему нужно тренировать. У него были свои принципы. Не всё получалось. Может быть, нужно было больше времени, но не мне судить», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Динамо» расположилось на 10-м месте, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

