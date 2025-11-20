Гладышев прокомментировал слухи о возможном возвращении Лички в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев отреагировал на слухи о возможном возвращении Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых. Накануне соответствующие новости появились в СМИ. Чешский специалист ранее уже тренировал «Динамо» в период с 2023 по 2025 год.

— Как смотришь на возвращение Марцела Лички?

— Не мне судить. При Личке у меня получалось полсезона. Тяжело говорить о его возвращении, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее СМИ также связывали Личку с московским «Спартаком». Якобы агенты тренера предлагали его кандидатуру красно-белым.