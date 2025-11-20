Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладышев прокомментировал слухи о возможном возвращении Лички в «Динамо»

Гладышев прокомментировал слухи о возможном возвращении Лички в «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев отреагировал на слухи о возможном возвращении Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых. Накануне соответствующие новости появились в СМИ. Чешский специалист ранее уже тренировал «Динамо» в период с 2023 по 2025 год.

— Как смотришь на возвращение Марцела Лички?
— Не мне судить. При Личке у меня получалось полсезона. Тяжело говорить о его возвращении, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее СМИ также связывали Личку с московским «Спартаком». Якобы агенты тренера предлагали его кандидатуру красно-белым.

Материалы по теме
«Кого вы берёте?» Черданцев — о назначении Карпина вместо Гусева после ухода Лички
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android