Гладышев ответил, влияло ли на «Динамо» отсутствие Карпина в паузы на матчи сборных

Гладышев ответил, влияло ли на «Динамо» отсутствие Карпина в паузы на матчи сборных
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказал мнение, влияло ли на команду отсутствие тренера Валерия Карпина в паузы на матчи сборных.

— Влияло отсутствие тренера в паузу на сборные?
— Мы так же продолжали делать то, что он говорил. Те же тренировки и принципы. Моё мнение — совмещение Карпина никак не влияло.

— Как отреагировали на уход экс-игроки «Ростова»?
— Не спрашивал лично у них. Думаю, что расстроились, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка.

