Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»: все сожалеют и говорят, что зря сделали

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что многие люди сожалеют об увольнении Деяна Станковича из «Спартака», где он занимал должность главного тренера первой команды. Станкович покинул красно-белых в середине ноября этого года.

— Просят поговорить о Станковиче.

— А что Станкович? Если о Карпине говорят все, что он нулевой, то о Станковиче, какой бы он ни был шоумен, все сожалеют. И говорят, зря это сделали. Только одна Смородская сказала, что я, говорит, всё время говорила, что Станкович — это не тренер для «Спартака», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» после 15 туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.