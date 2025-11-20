Скидки
Главная Футбол Новости

Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»: все сожалеют и говорят, что зря сделали

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что многие люди сожалеют об увольнении Деяна Станковича из «Спартака», где он занимал должность главного тренера первой команды. Станкович покинул красно-белых в середине ноября этого года.

— Просят поговорить о Станковиче.
— А что Станкович? Если о Карпине говорят все, что он нулевой, то о Станковиче, какой бы он ни был шоумен, все сожалеют. И говорят, зря это сделали. Только одна Смородская сказала, что я, говорит, всё время говорила, что Станкович — это не тренер для «Спартака», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» после 15 туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

